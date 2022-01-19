Чебоксары, 19 января, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Новочебоксарске вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в вандализме на «Аллее памяти», посвящённой погибшим десантникам шестой роты. Мужчину признали виновным, назначив обязательные работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Cap.ru Аллея памяти, посвящённая псковским десантникам, в Новочебоксарске

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошёл 23 октября 2021 года в новочебоксарской Ельниковской роще на аллее памяти шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал крушить руками плакаты, посвящённые погибшим десантникам.

«В результате три портрета пришли в негодность», — говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

В прокуратуре добавляют, что подсудимый вину преступлении признал, попросив прощения у горожан за содеянное.

Суд признал новочебоксарца виновным в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ), назначив 60 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу.

Отметим, что Аллею памяти в новочебоксарской роще не раз громили вандалы. В частности, утром 1 мая 2021 года неизвестные повредили шесть планшетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Аллея памяти посвящена 6-ой роте парашютно-десантного полка, отразившей 1 марта 2000 года атаку 500 боевиков в Аргунском ущелье Чечни. Тогда из 90 десантников остались в живых шестеро бойцов.