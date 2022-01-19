Нукуалофа, , 07:46 — REGNUM Самолеты с гуманитарной помощью для пострадавших от извержения вулкана до сих пор не могут приземляться в аэропортах Королевства Тонга из-за вулканического пепла и камней, засыпавших взлётно-посадочную полосу. Об этом 19 января сообщает общественное телевидение Японии, со ссылкой на работающих в регионе сотрудников ООН.

Тонга European Space Agency

Работы по очистке аэропортов от вулканического пепла и мусора идут с большим трудом. До сих пор нет точных данных о масштабах бедствия в стране. На территории Королевства не работает международная связь и интернет, так как в ходе извержения была нарушена работа подводного кабеля. На его восстановление специалистам потребуется несколько недель.

Военные корабли из Новой Зеландии с гуманитарными грузами смогут подойти к берегам Тонга лишь через несколько дней.

Напомним, извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. Оно вызвало цунами, достигшее побережья ряда тихоокеанских стран, в том числе Японии.

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