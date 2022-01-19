Новосибирск, , 07:44 — REGNUM В Новосибирске после травмирования 15-летнего подростка в пекарне организована проверка. Об этом сообщила прокуратура региона.

Пекарня

Установлено, что утром 16 января в пекарне в Ленинском районе Новосибирска несовершеннолетний попал левой рукой в экструдер для замешивания теста и получил травму в виде размозжения.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц пекарни, допустивших присутствие подростка на опасном производстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту травмирования несовершеннолетнего на предприятии проводится доследственная проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске подросток травмировался, попав в машину для раскатки теста