Новосибирск, 19 января, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Новосибирске после травмирования 15-летнего подростка в пекарне организована проверка. Об этом сообщила прокуратура региона.

Пекарня

Установлено, что утром 16 января в пекарне в Ленинском районе Новосибирска несовершеннолетний попал левой рукой в экструдер для замешивания теста и получил травму в виде размозжения.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц пекарни, допустивших присутствие подростка на опасном производстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту травмирования несовершеннолетнего на предприятии проводится доследственная проверка.