Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На Камчатке суд вынес приговор в отношении 16-летней девушки, которая нанесла несколько ножевых ранений своему 9-летнему брату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

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Обвиняемая, оставшись дома со своим братом, нанесла ребёнку девять ударов кухонным ножом в область жизненно важных органов. Девушка не выдержала того, что мальчик в отсутствие родителей шумно себя вел и не реагировал на замечания.

Она сама вызвала скорую медицинскую помощь. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Отмечается, что в ходе следствия были проведены несколько экспертиз, по результатам которых девушка признана вменяемой. Также на нее поступили положительные характеристики — она хороша училась в школе, была социально активной.

«Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — пояснили в краевом следственном управлении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, издевательства и жестокое отношение к воспитанникам одного из детских садов столицы Карелии, Петрозаводска, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Его расследованием занялся Следственный комитет.