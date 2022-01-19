Пермь, 19 января, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2022 году в школы сёл и малых городов власти планируют привлечь 30 учителей. Все они получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает портал permkrai.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Отбор педагогов осуществляется в рамках конкурса по программе «Земский учитель». Участвовать в конкурсе могут как учителя до 55 лет, так и студенты последнего курса техникумов, колледжей и вузов. Трудовой контракт с победителями заключается на пять лет. Документы на конкурс принимают до 15 апреля.

Федеральная программа «Земский учитель» позволяет решить проблему кадрового дефицита в сельских школах. В 2021 году благодаря проекту в школы сёл и малых городов пришли учителя по химии, биологии, географии, английскому языку, истории, обществознанию, математике, русскому языку и литературе, музыке, физкультуре и учителя начальных классов. В 13 муниципальных образований Пермского края отправились 32 учителя, из них восемь педагогов приехали из других регионов России.