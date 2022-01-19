Благовещенск, 19 января, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Амурской области вынесли приговор мужчине, который укусил за палец полицейского, чтобы избежать медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Житель региона получил два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Полицейские

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С нарушителя также взыскали в пользу сотрудника полиции компенсацию морального ущерба. За укус амурчанин заплатил 50 тыс. рублей. Мужчина пытался оспорить приговор, но Амурский областной суд оставил его в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабря 2021 года укусивший полицейского ульяновец получил четыре года колонии. Мужчина также обвинялся в грабеже.