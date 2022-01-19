Красноярск, , 07:38 — REGNUM Принято решение об отмене эвакуации в красноярских школах и религиозных учреждениях, сообщили ИА REGNUM 19 января в правительстве Красноярского края.

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Регион захлестнула череда массовых заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Сотрудники правоохранительных ведомств и органы власти утверждают, что предпринимают все необходимые меры.

19 января после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске. Это объясняется тем, что с вечера 18 января все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии.

Не планируется и проведение эвакуации из религиозных учреждений. На всех объектах в связи с Крещением Господним проведены необходимые проверки безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак. Охрану общественного порядка осуществляют сотрудники полиции.

Источник информации о «минировании» устанавливается.

«Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников органов власти на местах и правоохранительных органов, а также проявлять спокойствие и бдительность», — говорится в сообщении краевых властей.

Как сообщало ИА REGNUM, волна «минирований» захлестнула Красноярский край в январе 2022 года. 13,14, 17 и 18 января в регионе массово эвакуировали школы. 19 января сообщалось об эвакуации детсадов и красноярского автовокзала.

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