Бердск, Новосибирская область, , 07:34 — REGNUM В Бердске на Крещение третий год подряд не стали оборудовать традиционные купели для жителей. Об этом сообщили в администрации города.

Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам директора управления гражданской защиты Бердска Василия Пономарева, из-за большого сброса, вода в Новосибирском водохранилище отошла от берега на один-два метра. Для оборудования купели нужно отойти от берега на большое расстояние, но из-за недостаточной толщины льда это не безопасно.

В свою очередь благочинный города отец Владимир отметил, что вода в праздник Крещения освящена везде: в реках, морях, озёрах, ручьях и даже в кране.

В то же время сегодня, 19 января, в Бердске пройдут Божественные Литургии и Великое освящение воды — желающие могут прийти в храм и набрать святой воды.