Пермь, , 07:28 — REGNUM В Пермском крае с 20 января скоростной поезд Ласточка будет курсировать из Перми в Чусовой. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Время в пути составит Чусового составит 2 часа 23 минуты, а стоимость билета — 261 рубль. Власти региона считают, что запуск современного скоростного поезда даст новый импульс развитию туристической сферы. По словам губернатора Дмитрия Махонина, маршруты Горнозаводского направления сегодня жизненно необходимы не только для населения северных территорий Прикамья, но и пользуются большой популярностью у туристов.

С 20 января отменяется «Такман-экспресс». Его как раз заменит одно из отправлений электропоезда «Ласточка».

В настоящее время в Пермском крае «Ласточки» курсируют на направлениях из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск и в столицу соседнего региона — в Екатеринбург.