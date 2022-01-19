Южно-Сахалинск, 19 января, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в здании в Южно-Сахалинске в ночь на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Dave Hogg Пожар

По данным ведомства, загорелось строение № 104 по улице Тихой. Спасатели прибыли на место происшествия спустя десять минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени огнем уже была охвачена площадь 100 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в жилом доме в китайском городе Хуайхуа провинции Хунань произошел пожар. В результате возгорания погибли пять человек.