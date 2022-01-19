Казань, , 07:26 — REGNUM Арбитраж Татарии отстранил Вячеслава Кононова от обязанностей конкурсного управляющего ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». Основанием для этого стала дисквалификация Кононова по другому делу, рассмотренному в арбитраже Алтайского края. Нового управляющего для авиапредприятия утвердят на заседании 15 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Офис «ВИМ-авиа» Tatar-inform.ru

Основанием для отстранения стало письмо от ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», поступившее в суд. Из него следовало, что Кононова привлекли «к административной ответственности за совершение административного правонарушения». В качестве наказания выбрана дисквалификация на шесть месяцев. Соответствующее решение суда к январю 2022 года вступило в законную силу. Применение подобного наказания влечёт «за собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве«

Напомним, ранее собственники авиапредприятия — Светлана и Рашид Мурсекаевы были признаны банкротами как физлица за общий долг более 46 млн рублей. Обжаловать вердикт они не смогли. Мурсекаев также был фигурантом уголовного дела.

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