Казань, 19 января 2022, 07:26 — REGNUM Арбитраж Татарии отстранил Вячеслава Кононова от обязанностей конкурсного управляющего ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». Основанием для этого стала дисквалификация Кононова по другому делу, рассмотренному в арбитраже Алтайского края. Нового управляющего для авиапредприятия утвердят на заседании 15 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Основанием для отстранения стало письмо от ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», поступившее в суд. Из него следовало, что Кононова привлекли «к административной ответственности за совершение административного правонарушения». В качестве наказания выбрана дисквалификация на шесть месяцев. Соответствующее решение суда к январю 2022 года вступило в законную силу. Применение подобного наказания влечёт «за собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве«
Напомним, ранее собственники авиапредприятия — Светлана и Рашид Мурсекаевы были признаны банкротами как физлица за общий долг более 46 млн рублей. Обжаловать вердикт они не смогли. Мурсекаев также был фигурантом уголовного дела.
Сама компания «ВИМ-Авиа» была обанкрочена в 2018 году. Авиаперевозчик работал на своем рынке с 2002 года.
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