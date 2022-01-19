Красноярск, 19 января, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Красноярский край 19 января захлестнула волна «минирований».

Телефонный терроризм

По данным городского управления образования, появившимся в местных телеграм-каналах, в городе Красноярске эвакуированы все детские сады.

Администрация города Железногорска сообщает о «минированиях» школ. Также одну из школ эвакуировали в селе Новая Солянка Рыбинского района, сообщает «Проспект Мира».

Как пишет «Борус», ссылаясь на информацию от очевидцев, эвакуируют детские сады города Норильска.

Кроме того, от очевидцев поступает информация об эвакуации красноярского автовокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, 13, 14, 17 и 18 января в Красноярске массово эвакуировали школы. Образовательные учреждения взяли под охрану.