Нур-Султан, , 07:17 — REGNUM Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок» проводят после отмены режима чрезвычайного положения правоохранительные органы Казахстана. Об этом 19 января сообщила пресс-служба МВД страны.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

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ОПМ «Правопорядок» проводится с 15 января в регионах, где был отменён режим чрезвычайного положения. В городах Нур-Султане, Алма-Ате, а также в Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях ОПМ «Правопорядок» начнётся с 19 января, после отмены режима ЧП.

Цель ОПМ — обеспечение законности и правопорядка, а также безопасности на территории Казахстана. В рамках ОПМ и в соответствии с законом полиция проводит проверку съёмных квартир, хостелов, гостиниц, рынков, зимовок и других зданий и отдалённых мест. Осуществляется досмотр личного автотранспорта, проходит проверка документов, в том числе правоустанавливающих, а также документов, удостоверяющих личность граждан. Выявляются лица без определённого места жительства и ранее судимые.

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