Оренбургский район, Оренбургская область, , 07:16 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области в ночь на 19 января произошел смертельный пожар в многоквартирном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар Pexels

Горел четырехквартирный одноэтажный дом по ул. Северной в поселке Экспериментальный. Во время тушения огня обнаружен погибший.

На ликвидацию открытого горения потребовалось более одного часа. К тушению привлекали четыре пожарных расчета регионального управления МЧС России и один расчёт из Донгузской воинской части.