Петропавловск-Камчатский, , 07:12 — REGNUM На Камчатке объявленное ранее в районе Алеутского муниципального округа штормовое предупреждение продлевается до середины дня 20 января. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Среди волн. Иван Айвазовский. 1898 г

пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю «По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с середины дня 19 января 2022 года до середины дня 20 января 2022 года в акваториях Тихого океана и Берингова моря, в районе 11 310 (Алеутский муниципальный округ) сохранится опасное волнение моря высотой 8−9 метров».

По данным ведомства, расположенным на побережье населённым пунктам ветровое волнение моря ничем не угрожает. Повышенные меры предосторожности рекомендовано принять в первую очередь руководителям судоходных компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алеутском районе Камчатки 18 и 19 января на море ожидается сильное волнение.

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