Петропавловск-Камчатский, 19 января 2022, 07:12 — REGNUM На Камчатке объявленное ранее в районе Алеутского муниципального округа штормовое предупреждение продлевается до середины дня 20 января. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, расположенным на побережье населённым пунктам ветровое волнение моря ничем не угрожает. Повышенные меры предосторожности рекомендовано принять в первую очередь руководителям судоходных компаний.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алеутском районе Камчатки 18 и 19 января на море ожидается сильное волнение.
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