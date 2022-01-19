Мыски, Кемеровская область, 19 января 2022, 07:16 — REGNUM В кемеровских Мысках сегодня ночью, 19 января, произошёл пожар в одном из многоквартирных домов по улице Советская. О возгорании в квартире на шестом этаже сообщили соседи, рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Из горящего года по лестничным маршам пожарные вывели шесть человек
Из горящего года по лестничным маршам пожарные вывели шесть человек
ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел густой дым. К этому времени из подъезда самостоятельно эвакуировались двадцать человек. С этажа, где находился очаг пожара и с этажей выше, по лестничным маршам пожарные спасли ещё шесть человек.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель. Общая площадь возгорания — 12 кв. метров.