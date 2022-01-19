Мыски, Кемеровская область, 19 января, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В кемеровских Мысках сегодня ночью, 19 января, произошёл пожар в одном из многоквартирных домов по улице Советская. О возгорании в квартире на шестом этаже сообщили соседи, рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Из горящего года по лестничным маршам пожарные вывели шесть человек

На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел густой дым. К этому времени из подъезда самостоятельно эвакуировались двадцать человек. С этажа, где находился очаг пожара и с этажей выше, по лестничным маршам пожарные спасли ещё шесть человек.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель. Общая площадь возгорания — 12 кв. метров.