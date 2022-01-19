Абакан, 19 января, 2022, 07:11 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии цены выросли на 10,2%. Как сообщили ИА REGNUM 19 января в Красноярскстате, продукты питания подорожали на 11,5%.

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Непродовольственные товары за указанный период выросли в цене на 11,6%, услуги — на 4,9%.

За месяц (в декабре 2021 года по сравнению с ноябрём) цены по республике выросли на 0,9%. Продукты питания подорожали на 1,8%, непродовольственные товары — на 0,5%, услуги — на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с начала 2021 года цены выросли на 9%.

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