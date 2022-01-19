Якутск, , 07:15 — REGNUM Выстрелы с балкона в сторону прохожих в Якутии расценили как хулиганство с применением оружия. По соответствующей статье УК РФ (213) осуждён житель республики, стрелявший в людей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Человек с ружьём Цитата из к/ф «Старое ружьё». Реж. Робер Энрико. 1975. Франция — ФРГ

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Житель Якутии палил в людей из ружья с восьмого этажа, «выражая явное неуважение и демонстрируя пренебрежительное отношение к обществу», пояснили в надзорном ведомстве. Двое прохожих по его вине получили травмы, которые не привели к расстройству здоровья.

Сначала приговор мужчине вынесли по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия), но это решение суда было отменено. Повторно инстанция судила якутянина по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением оружия). Нарушителю в качестве наказания определён штраф в полмиллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в Екатеринбурге два человека пострадали в результате стрельбы, которую устроил неизвестный гражданин по прохожим. Мужчина сделал не менее 10 выстрелов и ранил девочку в живот.