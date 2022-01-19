Красноярск, 19 января, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Детей и сотрудников эвакуируют из детских садов в Красноярске после получения информации о заложенных взрывных устройствах. Об этом 19 января сообщает пресс-служба главного управления образования города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Массовая эвакуация проходит абсолютно во всех дошкольных учреждениях города. Анонимные сообщения о минировании поступили в детсады с самого утра.

В Красноярске массовые эвакуации проходят уже четвёртый рабочий день подряд, начиная с 13 января. До сегодняшнего дня поступали анонимные сообщения о минировании торговых центров и школ.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации нескольких детских садов в связи с получением анонимных сообщений о минировании.