Алма-Ата, Казахстан, , 07:02 — REGNUM Международный аэропорт казахстанского города Алма-Аты вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба городской воздушной гавани.

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«В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00:00 19 января международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 19 января в Казахстане завершилось действие режима чрезвычайного положения, введенного в республике из-за уличных беспорядков и погромов. Режим ЧП вводился 5 января, вместе с ним в республике действовал и комендантский час. Постепенно в ряде регионов режим смягчали по мере стабилизации обстановки.

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