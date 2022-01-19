Тегеран, 19 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. 18 января посол Исламской Республики Иран в Исламабаде и верховный судья Пакистана подчеркнули важность развития правового и судебного сотрудничества между двумя соседними странами посредством обмена опытом и двусторонних поездок официальных лиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Главный судьяГульзар Ахмедвстретился в Исламабаде с послом ИранаМохаммедом Али Хоссейни. В ходе встречи обе стороны обсудили текущую ситуацию в ирано-пакистанских отношениях в политическом, экономическом, социальном и культурном измерениях.

Ссылаясь на важность укрепления сотрудничества между двумя соседями в правовой и судебной областях, посол Ирана в Пакистане подчеркнул необходимость активизации визитов и встреч между официальными лицами двух стран.

Он отметил, что такие визиты обеспечат подходящую основу для развития сотрудничества между двумя странами, обмена опытом в правовой и судебной областях, а также подписания судебного соглашения между двумя странами.