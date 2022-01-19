Владивосток, , 07:13 — REGNUM В нынешнем отопительном сезоне во Владивостоке произошел уже 591 порыв — тепловые сети изношены и должны быть отремонтированы до июля. Такое поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании с ресурсоснабжающими организациями 19 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Теплосеть Dorus.ru

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По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, протяженность тепловых сетей в городе составляет более 1,3 тыс. км. При этом количество аварий на них увеличилось на 12%. На ремонт наиболее изношенных тепловых сетей в этом году выделят 355 млн рублей.

«Наиболее опасные аварийные участки должны быть летом устранены. По каждому из них нужно разработать «дорожные карты», создать почасовые графики круглосуточных работ. После окончания отопительного сезона — с мая до 1 июля — все работы, особенно по центру города, необходимо выполнить. Недопустимо вскрывать сразу всю теплотрассу и в течение месяца производить сварку швов. Без 100%-й подготовки разрешения на производство работ город выдавать не будет. Поэтому необходимо наличие материала, специализированных бригад, всех сопутствующих работе механизмов, сварочных постов. Каждый участок должен быть сделан в течение двух-трех суток», — сказал глава Приморья, добавив, что на отключения в системе теплоснабжения необходимо реагировать максимально оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, общественность Владивостока бьёт тревогу — в городских школах очень холодно, дети занимаются, укутавшись в одеяла.