Новосибирск, , 07:00 — REGNUM В Новосибирске фельдшер скорой помощи Ленинской подстанции Сергей Скуратов спас коллегу от удара ножом. На врача-реаниматолога Сергея Пурескина на вызове напал родственник пациентки. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Фельдшер скорой помощи Ленинской подстанции Сергей Скуратов спас врача-реаниматолога Сергея Пурескина Минздрав Новосибирской области

Как уточнили в минздраве, 1 января реанимационная бригада скорой помощи приехала на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Медиков встретил пьяный мужчина, который начал их выгонять. Когда врачи стали заниматься женщиной, он подсел к ним, и когда фельдшер собирал систему для проведения инфузионной терапии, мужчина резко встал и замахнулся ножом на доктора сзади.

«Я попытался сбить нож с траектории удара, но он меня все равно полоснул по левой руке», — рассказал сам фельдшер.

Потом уже он вместе с врачом скрутили нападавшего и дождались приезда сотрудников полиции. Пациентку госпитализировали, а пострадавшего фельдшера транспортировали в больницу, где он провел шесть дней — на рану длиной 20 сантиметров и 3 сантиметра шириной пришлось наложить 11 швов.

Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в региональный минздрав и в правоохранительные органы с просьбой наградить фельдшера за его героический поступок.