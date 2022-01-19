Москва, 19 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС России спасли за 2021 год в горах 168 человек. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ведомства.

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

За 2021 год сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС РФ провели в горах 167 поисково-спасательных операций, всего было спасено 168 человек. В частности, во время новогодних праздников горные маршруты в Приэльбрусье прошли 200 туристов и альпинистов. В девяти случаях им пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Всего за период новогодних праздников в Приэльбрусье отдохнули около 70 тыс. человек. Спасатели МЧС России напоминают, что перед выходом на маршрут в горы, независимо от его сложности, туристы должны зарегистрировать группу в ведомстве. Это нужно сделать за десять рабочих дней до даты выхода на маршрут. Туристам рекомендуется оформить медицинскую страховку на случай непредвиденных рисков и взять с собой спутниковый GPS-трекер, либо спутниковый телефон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что курорты Северного Кавказа приняли в период новогодних каникул 112 тыс. гостей.