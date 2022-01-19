Найроби, , 06:50 — REGNUM Вооруженные силы Кении ликвидировали 15 боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации в прибрежном регионе Лиму, сообщает пресс-служба кенийской армии.

Кукурузное поле. Кения (сс) farmer

По ее данным, операция велась при поддержке авиации и артиллерии. Кенийским военным удалось разрушить лагерь террористов и ликвидировать 15 боевиков.

«Наши военные успешно провели операцию и уничтожили два командных пункта и логистических базы», — отметили в ведомстве.

В ходе обысков силовики также изъяли самодельные взрывные устройства, рации, обмундирование, автоматы, пулеметы и патроны к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января террористы из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили четверых полицейских в ходе боевого столкновения в регионе Лиму. Тем не менее силовикам удалось дать отпор нападавшим боевикам.

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