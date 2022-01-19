Анадырь, , 06:54 — REGNUM В районных центрах Чукотки установили модульные приюты для безнадзорных собак — питомцев уже приняли в Анадыре, Певеке и Лаврентия. В Беринговский модули доставят в ближайшее время по зимнику. Работа ведётся по поручению губернатора Романа Копина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Злая собака

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В посёлке Угольные Копи Анадырского района и Билибино приюты разместили рядом с ветеринарными станциями. После спада морозов их подключат к электричеству, затем они будут готовы к эксплуатации.

Приют в посёлке Эгвекиноте установят до 20 января. Также в навигацию в округ доставят восемь специализированных автомобилей для отлова и перевозки безнадзорных животных.

С 1 января 2022 года функции по надзору за бездомными животными возложены на подведомственное Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа ГБУ «Окружное объединение ветеринарии». Сейчас проводится работа по привлечению НКО и волонтёров для отлова животных, их доставки в приюты для последующей стерилизации, вакцинации и мечения.

Из окружного бюджета на эти цели выделено 35,2 млн рублей. В 2022 году планируется направить 7,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункты передержки животных в Якутске менее, чем за три недели, помещены 492 собаки. У животных нет хозяев.