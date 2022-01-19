Тегеран, , 08:42 — REGNUM 18 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзадезаявил, что осада и военные удары не являются решением йеменского кризиса, поскольку такие действия лишь усилят напряженность в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ответ на вопрос о йеменском кризисе Хатибзаде заявил, что Иран всегда поддерживал инициативу политического решения, основанного на прекращении осады йеменского народа, невмешательстве во внутренние дела Йемена, а также сохранении его территориальной целостности. По его словам, Иран подчеркивает необходимость предотвращения эскалации гуманитарной катастрофы в стране.

Указывая на эскалацию напряженности в регионе, он отметил, что решение любого регионального кризиса заключается не в том, чтобы прибегать к войне и насилию. Дипломат сообщил, что только в спокойной атмосфере можно надеяться на установление мира и стабильности в регионе.

Напомнив, что проблемы Йемена — это не только йеменское дело, Хатибзаде подчеркнул готовность Исламской Республики Иран сотрудничать и участвовать в любых инициативах, которые положат конец семилетней войне в Йемене.