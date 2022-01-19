Красноярск, , 06:43 — REGNUM С начала 2021 года цены в Красноярском крае выросли на 9%. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в Красноярскстате.

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Продукты питания подорожали на 10,7%, непродовольственные товары — на 9,3%. Стоимость услуг возросла на 6,4%.

По сравнению с ноябрём 2021 года цены в регионе выросли на 1%. За месяц продукты питания подорожали на 1,3%, непродовольственные товары — на 0,4%, услуги — на 1,5%.

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