Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2022, 06:42 — ИА Регнум. На Камчатке в акватории Тихого океана в Елизовском и Усть-Камчатском районах вечером 19 января ожидается сильное волнение моря — спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Шторм

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По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота волн будет достигать 8−9 метров. Опасное волнение сохранится до середины дня 20 января.

«Населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет», — уточнили спасатели.

Однако опасное волнение может угрожать судам, находящимся в море. Судовладельцам рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке до сих пор не открылась ледовая переправа до посёлка Таёжного — лёд ещё не набрал необходимой для безопасного движения толщины. Из-за аномально теплой погоды ледостав начался более чем на две недели позже среднемноголетних сроков.