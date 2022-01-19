Якутск, 19 января, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Налоговая служба потребовала введения одного из этапов процедуры банкротства в отношении дальневосточного ООО Судоходная компания «Новэк». Исковое заявление арбитражный суд Якутии пока не принял к производству и дату слушаний не выбрал, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на дело в базе суда.

Picserver.org Банкротство

Исковое заявление управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) подало в суд 14 января 2022 года. В качестве обоснования претензий был заявлен достаточно крупный долг — 31 270 484,58 рубля. Прочие детали дела пока не известны.

В ЕГРЮЛ судоходная компания зарегистрирована в августе 2011 года. Она «прописана» в Якутске, но в реестре с августа 2021 года есть отметка о недостоверности данных сведений. Владелец 50% доли и директор — Максим Дьячков (владелец ООО «Речтранс»). Оставшаяся часть числится как собственная доля компании. Ранее, по данным системы «Контур.Фокус», она принадлежала Артему Гладких.

В 2014 году судоходная компания была ответчиком по делу «о запрете эксплуатации судна». Истцом выступало федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», но дело было прекращено и заявление вернули. Истец не обосновал выбор ответчиком именно этого ООО: судно, о котором шла речь в споре, на тот момент принадлежало частному лицу — А. И. Гладких.