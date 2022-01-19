Владивосток, , 06:44 — REGNUM Ученица 11 класса посёлка Пограничной Таисия Николаенко вошла в список 100 победителей Всероссийского конкурса сочинений. Всего принимали участие авторы из 84 регионов с 354 конкурсными работами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Итоги конкурса сочинений Kaluga.izbirkom.ru

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Участникам предлагалось написать работы, посвященные памятным датам, в частности 60-летию полета первого человека в космос, 800-летию со дня рождения Александра Невского, 10-летию детства в России и другие.

«В конкурсе я участвую уже второй год. Каждый раз выбираю тему, которая мне близка по духу. В прошлый раз писала про открытие Антарктиды и заняла третье место на региональном этапе. В этот раз остановилась на теме «Мое открытие Достоевского» — она посвящена 200-летию со дня рождения писателя. Творчество Федора Михайловича я очень люблю, особенно его психологизм, поэтому удалось так быстро и хорошо все подготовить», — рассказала школьница.

Как сообщало ИА REGNUM, победителей первого конкурса президентских грантов, направленных на развитие гражданского общества в 2022 году, определили 13 января на заседании координационного комитета администрации президента Российской Федерации. Семь проектов от Забайкальского края получат поддержку на общую сумму более 19 млн рублей.