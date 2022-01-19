Новосибирск, 19 января, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня утром, 19 января, несколько школ получили на электронную почту сообщения о минировании. Ученики и сотрудники образовательных учреждений были эвакуированы. Информацию подтвердили в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительные органы устанавливают отправителей сообщения», — отметили в АТК.

Горожан просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.