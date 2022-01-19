Лас-Вегас, США, , 06:33 — REGNUM Церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится в начале апреля в Лас-Вегасе в американском штате Невада. Об этом 18 января сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

«Грэмми» Dmileson

Изначально церемония должна была состояться 31 января в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния. Академия звукозаписи и телеканал CBS планируют, несмотря на перенос даты и места проведения церемонии, сделать её в полноценном формате.

Уточняется, что 64-я премия Grammy будет транслироваться вживую из арены MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. Арена MGM рассчитана на 17 тыс. человек, ведущим шоу назначен, как и в прошлом году, актёр и телеведущий Тревор Ноа.

Всего предполагается вручить премии в 85 номинациях, причём в этом году были добавлены две новые номинации: для латиноамериканских исполнителей и для музыкантов, работающих в жанре этнической музыки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что церемонию вручения американской музыкальной премии Grammy могут перенести из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

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