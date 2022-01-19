Кемерово, , 06:24 — REGNUM В Кемеровской области для установки стел «Город трудовой доблести» выбраны центральные парки Кемерова и Новокузнецка. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кузбасс Илья Дубровин © ИА Красная Весна

«Оба эти парка носят имя маршала Жукова, что символично. Монументы будут олицетворять дань уважения и памяти подвигу, который совершили жители Кузбасса во время войны и потом — при восстановлении экономики страны», — отметил он.

Перед установкой стел будет проведён капитальный ремонт парков. Разработку концепции реконструкции обещают проводить при непосредственном участии горожан.

В Кемерове установят 25-метровую стелу из черного гранита, в основании которой будет красная пятиконечная звезда. В Новокузнецке появится эксклюзивная скульптурная композиция с панорамой трудовых подвигов новокузнечан. Открытие обновленных парков со стелами запланировали на осень 2022 года.

Напомним, что ранее двум городам Кузбасса было присвоено звание «Город трудовой доблести».