Красноярск, , 06:18 — REGNUM Детские сады массово эвакуируют в Красноярске 19 января. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, ссылаясь на информацию от очевидцев.

Детский сад Gradkostroma.ru

Сообщается, что эвакуированы как минимум детские сады № 9, 19, 199, 322.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Красноярске уже четыре раза массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Образовательные учреждения города решено взять под охрану.

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