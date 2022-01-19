Красноярск, 19 января, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Детские сады массово эвакуируют в Красноярске 19 января. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, ссылаясь на информацию от очевидцев.

Gradkostroma.ru Детский сад

Сообщается, что эвакуированы как минимум детские сады № 9, 19, 199, 322.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Красноярске уже четыре раза массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Образовательные учреждения города решено взять под охрану.