Биробиджан, , 06:29 — REGNUM В Еврейской автономной области на трассе сгорел грузовик. Предварительной причиной воспламенения машины называется короткое замыкание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

Горящий грузовик Cdc.gov

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Автомобиль тушили пожарные, но огонь уничтожил фуру полностью. Водитель большегруза успел самостоятельно покинуть кабину. В ЧП никто не пострадал.

Машина загорелась на участке федеральной автодороги «Амур» между посёлками Будукан и Бира в Облученском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря на Маганском тракте в Якутске столкнулись микроавтобус и автомобиль. Авария стала причиной того, что машина сгорела полностью.