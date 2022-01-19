Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:15 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в результате ночного столкновения иномарки с машиной скорой помощи погиб человек, ещё четверо пострадали. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГИБДД Хабаровского края.

Авария Tysto

Трагедия произошла в районе дома №54 по Северному шоссе примерно в 01:00. По предварительной информации, автомобиль Nissan Wingroad с 40-летним водителем за рулём нарушил безопасную дистанцию до двигающегося перед ним автомобиля Toyota Corolla, в которую в итоге врезался. Удар вытолкнул иномарку на встречную полосу движения, где Toyota, управляемая 31-летним мужчиной, столкнулась с автомобилем скорой помощи.

пресс-служба ГИБДД Хабаровского края «В автоаварии погиб водитель автомобиля Toyota Сorolla и получил травму пассажир. Водитель и два пассажира «ГАЗ-384 065» получили травмы».

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли, еще трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Мамадышском районе Татарии.

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