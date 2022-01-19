Москва, , 06:14 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РИА Новости, что главной миссией острова Шумшу останется сохранение памяти о подвиге советских солдат.

Остров Шумшу Виктор Морозов

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«Остров Шумшу, где героический удар Красной армии завершил Вторую мировую войну, имеет музейно-историческую ценность», — подчеркнул Чекунков, говоря о возможной сдаче в аренду острова датской компании для создания водородного кластера.

При этом глава Минвостокразвития отметил, что компания, инвестирующая в возобновляемые источники энергии, работает напрямую с правительством островного региона, но Минвостокразвития готово оказать помощь по подбору участка для реализации инвестиционного проекта.

«В том, что касается проекта датской компании, — она работает напрямую с регионом. Мы готовы оказать поддержку любым инвесторам в подборе оптимального участка в подходящих местах, задействовать все механизмы господдержки проектов», — пояснил Чекунков.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова раскрыла подробности об аренде острова Шумшу на Курилах компанией из Дании — Copenhagen Offshore Partners. Речь, по её словам, идёт лишь об аренде части Шумшу, написало РБК.

Позже полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что российское руководство не рассматривает варианта сдачи в аренду какого-либо из Курильских островов.