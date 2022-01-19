Сана, 19 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. По меньшей мере 80 йеменских мятежников-хуситов (движение «Ансар Аллах») были убиты за сутки 18 января в Йемене в результате ударов аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление военного альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Речь идет об операции в провинции Мариб, где коалиция в течение 24 часов провела 17 атак. Кроме живой силы, хуситы потеряли девять единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя аравийской коалиции распространил информацию о том, что за сутки в Йемене было уничтожено более 200 хуситов. При этом в движении «Ансар Аллах» заявили, что повстанцам удалось ликвидировать не менее 515 эмиратских наемников.