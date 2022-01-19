Женева, Швейцария, 19 января, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Новые вариации коронавирусной инфекции могут появиться после волны заболеваемости, вызванной штаммом коронавируса «омикрон». Такое заявление сделал 18 января в ходе брифинга глава Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Глава ВОЗ отметил важность работы по отслеживанию новых вариаций коронавирусной инфекции и оценки ситуации с этими штаммами. По мнению Гебрейесуса, пандемия COVID-19 ещё далека от завершения и возможность появления новых штаммов SARS-CoV-2 после «невероятного распространения» в мире штамма «Омикрон» очень велика.

Гебрейесус указал, что мнение о том, будто заболевание, вызванное «Омикроном» протекает исключительно в лёгкой форме — ошибочно. Этот вариант коронавирусной инфекции тоже может привести и к госпитализации и к летальному исходу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, фактов о необходимости бустерной прививки для здоровых людей нет.