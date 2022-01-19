Валенсия, Испания, , 06:11 — REGNUM Не менее пяти человек стали жертвами пожара в доме престарелых в испанском городе Валенсия. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и безопасности страны на официальной странице в Twitter.

Пожар Mchs.gov.ru

Пока ведомство затрудняется назвать причины возгорания. Подробностей о произошедшем также не поступало. Известно лишь то, что при пожаре погибли пять человек, еще 11 отравились угарным газом и в настоящее время госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января пожар произошел в частном доме престарелых в подмосковном городе Пушкино. Из горящего здания спасатели эвакуировали 60 человек. Общая площадь пожара оценивалась в 450 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.