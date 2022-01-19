Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о бесплатной раздаче масок N95 из-за стремительного распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их данным, на Белый дом оказывается давление с целью перехода на маски более высокого класса защиты. В частности, ученые Университета Джорджа Вашингтона настаивали на том, что тканевые маски не способны защитить от штамма «Омикрон». В связи с этим исследователи призывали начать переход на маски класса N95.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции по-прежнему остаются Соединенные Штаты. В частности, за период с 10 по 16 января в стране выявили более 4,6 млн носителей SARS-CoV-2. При этом эксперты связывают рост заболеваемости с распространением штамма «Омикрон».