Киров, , 06:01 — REGNUM В рамках программы приватизации в Кировской области 25 января 2022 года планируется продать пакет акций АО «Первомайский леспромхоз», составляющий 100% уставного капитала. Торги стартуют с цены 17,426 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Деньги Klemenchukov

Предприятие, созданное в 2014 году, базируется в городе Белая Холуница и на сегодня полностью принадлежит РФ. Леспромхоз занимается производством пиломатериалов, не пропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. На нём трудятся более 20 человек.

В активе предприятия — восемь земельных участков общей площадью 97 274 кв. м и 11 объектов недвижимости общей площадью 3120,6 кв. м, в том числе лесопильный цех, лесосушилка, кузница и другие.

Напомним, ранее на торги были выставлены пакеты акций предприятий в разных регионах России, в том числе старейшего племенного завода в Смоленской области, крупнейшего застройщика Орловской области, института в Москве, крупнейшего издательского комплекса на Дальнем Востоке и многих других. Некоторые лоты выставлены на продажу повторно, так как на предыдущих аукционах покупателя на активы не нашлось.