Нур-Султан, , 06:00 — REGNUM За последние 24 часа 13 874 случая заражения коронавирусной инфекцией было подтверждено в Казахстане. Об этом 18 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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С начала пандемии в стране было выявлено 1 085 004 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались от последствий заболевания COVID-19 два человека, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 5 241.

Проходят лечение от COVID-19 в стационарах 7 795 пациентов, амбулаторно — 89 350 пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся 305 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — 80, на аппарате ИВЛ — 52 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Казахстан начнёт закупки препаратов для ревакцинации от коронавируса.

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