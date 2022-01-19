Цхинвал, , 05:59 — REGNUM Бустерную прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник Лайт» сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, 18 января сообщили в пресс-службе главы республики.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

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Ранее он полностью привился российским препаратом «Спутник V». В сообщении отмечается, что после ревакцинации Бибилов чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Приморского края Олег Кожемяко сделал бустерную прививку от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт».

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