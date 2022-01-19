Москва, 19 января, 2022, 05:56 — ИА Регнум. На Курилы, где будет введен специальный налоговый режим, уже привлекают инвесторов. Ставка в первую очередь делается на развитие туризма и рыбопереработки, об этом в интервью РИА Новости рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Глава Минвостокразвития подчеркнул, что помимо традиционной для островов рыбной отрасли упор будет делаться на туристические проекты.

«В частности, на Онекотане, где есть знаменитый вулкан Креницина и озеро Кольцевое. На Итурупе есть горячие источники, которые уже пользуются популярностью у российских туристов», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о льготах для бизнеса, зарегистрировавшихся на Курильских островах, Госдума приняла 18 января в первом чтении.

Участники в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций.