Хабаровск, 19 января, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено первое на Дальнем Востоке уголовное дело о хищениях электроэнергии майнером криптовалют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Marco Krohn Майнинговая «ферма»

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В марте 2021 года в полицию обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий Хабаровска с заявлением о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России установлено, что 32-летний житель Хабаровского района в течение трех месяцев использовал безучетную электроэнергию для работы своей майнинговой фермы по генерации криптовалюты.

Ферму он создал на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его родственнице, оборудовал комнату, установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. Это позволило ему использовать ресурс круглосуточно в значительных объемах, минуя приборы учета.

В ходе обыска изъято около 220 майнеров, принадлежащих подозреваемому.

Ущерб энергоснабжающей компании составил более 2 млн 750 тыс. рублей.

Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, мебельный цех с майнинговыми фермами горел в Ангарске Иркутской области.